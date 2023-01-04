مطلق النار في "مترو نيويورك" يقر بتهمة الإرهاب

أقرّ فرانك جيمس البالغ 63 عاما بذنبه في تهم الإرهاب الموجهة إليه في الولايات المتحدة على خلفية إطلاقه النار على 10 أشخاص في مترو نيويورك العام الماضي.

ونفى جيمس في البداية إطلاق النار على الركاب لدى وصول قطار مكتظ إلى محطة بروكلين في 12 أبريل، لكّنه بدّل أقواله ويواجه حالياً احتمال سجنه مدى الحياة.

وأفاد مدعون بأن جيمس ارتدى سترة برتقالية عاكسة وخوذة صفراء ليبدو وكأنه من موظفي المترو من أجل تنفيذ اعتدائه، وفجّر عبوتين دخانيّتَين قبل أن يطلق النار أكثر من 30 مرّة في فترة الذروة صباحا في المحطة.