اليابان تتعهد بتعزيز علاقات الدفاع مع واشنطن

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بتعميق تحالف بلاده مع الولايات المتحدة بموجب سياسة الدفاع اليابانية الجديدة التي تخالف سياسة الدفاع عن النفس فقط، وذلك لمواجهة التوتر الإقليمي المتزايد.

وقال كيشيدا خلال كلمته في مؤتمر صحافي بعد زيارة ضريح "إيسه" في وسط اليابان، إنه سيزور واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن للتأكيد على قوة التحالف الياباني-الأميركي، وإبراز التعاون الوثيق بين البلدين في إطار استراتيجيات الأمن والدفاع اليابانية الجديدة التي اعتمدت الشهر الماضي.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن بايدن سيستضيف كيشيدا لإجراء مشاورات اقتصادية وأمنية في 13 يناير الجاري.