مطار دمشق الدولي خارج الخدمة لساعات جراء قصف إسرائيلي

أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية اعتباراً من الساعة التاسعة صباح أمس.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها بموقع «فيس بوك» أمس، إن «كوادرها بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية قامت بإزالة الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي منذ ساعات الفجر والمباشرة بالإصلاح، ووضع المطار في الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الأخرى المتضررة».

ودعت الوزارة النواقل الوطنية لترتيب مواعيد رحلاتها الجوية عبر المطار، اعتباراً من اليوم الساعة التاسعة صباحاً وتخديم المسافرين كالمعتاد. وكان مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة جراء هجوم جوي إسرائيلي استهدفه ومحيطه برشقات من الصواريخ، وأسفر عن مقتل عسكريين اثنين، وإصابة آخرين.