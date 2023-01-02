الأمير هاري: أريد العودة إلى والدي وشقيقي

قال الأمير هاري في تصريحات تلفزيونية إنه لم تكن هناك حاجة على الإطلاق إلى أن تكون علاقته المضطربة مع العائلة المالكة في بريطانيا على هذا النحو مضيفا، أنه يريد العودة إلى والده الملك تشارلز وشقيقه الأمير وليام.

وأضاف هاري في مقتطف من مقابلة مع محطة (آي.تي.في) التلفزيونية نُشر اليوم الاثنين: "لم يظهروا أي استعداد للمصالحة، أريد أن استعيد والدي.. أريد أن أستعيد أخي".

وتخلى الأمير هاري وزوجته ميجان، المعروفان رسمياً باسم دوق ودوقة ساسكس، عن واجباتهما الملكية في مارس 2020، قائلين إنهما يريدان بدء حياة جديدة في الولايات المتحدة بعيدا عن المضايقات الإعلامية.

ومنذ ذلك الحين، ينتقد كل منهما الطريقة التي عوملا بها كأفراد من العائلة المالكة في بريطانيا بما في ذلك اتهام هاري لشقيقه الأمير وليام أمير ويلز بأنه صرخ في وجهه خلال اجتماع بشأن خططه المستقبلية.

وقالت محطة (آي.تي.في) التلفزيونية إن المقابلة ستذاع في الثامن من يناير الجاري، أي قبل يومين من موعد نشر السيرة الذاتية لهاري التي اختار لها عنوان "سبير" أي "الاحتياطي".