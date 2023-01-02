جنرال سابق في "الناتو" يتوقع وقف إطلاق النار بأوكرانيا هذا العام

توقع جنرال ألماني سابق في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقف إطلاق النار في الحرب الروسية ضد أوكرانيا بحلول منتصف عام 2023.

وقال هانز-لوتار دومروزه في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "أتوقع حدوث ذلك في الصيف عندما يقول الطرفان: هذا لن يقودنا إلى شيء"، مشيراً إلى أن الوقت الأرجح للوصول إلى هذا الطريق المسدود سيكون بين فبراير ومايو المقبلين.

وقال دومروزه، الذي شغل مناصب رفيعة في القوات الدولية في أفغانستان ثم لاحقاً في هياكل قيادة الناتو في أوروبا: "ستكون هذه لحظة إجراء مفاوضات وقف إطلاق النار".

في الوقت نفسه أكد دومروزه أن هذا لا يعني السلام، وقال: "من المرجح أن تستغرق المفاوضات وقتاً طويلاً، ونحن بحاجة إلى وسيط".