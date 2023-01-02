مدن حول العالم تستقبل 2023 من دون قيود «الجائحة».. وأخرى تقلص الاحتفالات

احتفل العالم بحلول عام 2023، مساء أول من أمس، مودّعاً عاماً مضطرباً شهد أحداثاً سياسية ورياضية واجتماعية واقتصادية مختلفة، كانت أبرزها الحرب في أوكرانيا، والتضخم القياسي في بعض البلدان، واستقبلت بعض مدن العالم العام الجديد من دون القيود التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) في الأعوام السابقة، فيما قلصت مدن أخرى من الاحتفالات بسبب الفيضانات والأمطار، كما هي الحال في ماليزيا وهولندا، أو الأحداث السياسية مثل روسيا وأوكرانيا.

وفي نيويورك، أمطرت قصاصات الورق الملوّن على الحشود في ساحة «تايمز سكوير» بعد هبوط الكرة الشهيرة، وهو تقليد يعود تاريخه إلى عام 1907، مع انتظار زوّار من كل أنحاء العالم لساعات تحت المطر وفي البرد، ليكونوا جزءاً من هذا الحدث.

وفي البرازيل، تجمّعت حشود كبيرة على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، للاحتفال برأس السنة على وقع الموسيقى والألعاب النارية، من دون تدابير الوقاية من فيروس «كورونا»، التي فرضت في السنوات القليلة الماضية.

وعلى الجانب الآخر من الأطلسي في فرنسا، تجمع نحو مليون شخص على طول شارع الشانزليزيه بباريس لحضور عرض الألعاب النارية.

وقبل ساعات من ذلك، كانت سيدني من بين أولى المدن الكبرى التي أعلنت الانتقال إلى العام الجديد، مستعيدة بذلك لقبها «العاصمة العالمية لعيد رأس السنة»، بعدما شهدت في العامين الماضيين إغلاقاً واحتفالات محدودة.

واستقبلت لندن حشوداً كبيرة لمشاهدة عروض الألعاب النارية، بينما ألغت مدينة سكاربورو الساحلية عرضها حتى لا تزعج ذكر الفقمة الذي ظهر أخيراً في مينائها.

وتوافد المحتفلون في بكين إلى النوادي ومواقع الحفلات، فيما احتفل شبان وسط مدينة شنغهاي في الشوارع قرب واجهة بوند البحرية الشهيرة، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

في غضون ذلك، أطلقت حشود كبيرة في ووهان، التي ظهر فيها «كوفيد-19» لأول مرة، بالونات احتفالية في ساحة مركزية مع حلول منتصف الليل.

وفي كوريا الجنوبية، أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن عشرات الآلاف من الأشخاص تجمعوا في وسط العاصمة، سيؤول، لسماع دقات جرس بوسينجاك، التي يبلغ ارتفاعها أكثر من ثلاثة أمتار، وكان بإمكان الناس خلال العامين الماضيين مشاهدة مراسم قرع الجرس على التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي فقط بسبب الجائحة.

وفي مشهد مختلف، بدا أن هناك شهية ضعيفة للاحتفالات الكبرى في روسيا، فقد ألغت موسكو عرض الألعاب النارية التقليدي وأغلقت السلطات الساحة الحمراء الشهيرة، وعزت ذلك إلى القيود المفروضة لمكافحة فيروس «كورونا».

وفي أوكرانيا، استمر فرض حظر التجول من السابعة مساء حتى منتصف الليل، ونشر عدد من حكام المناطق رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحذر السكان من كسر القيود في ليلة رأس السنة الجديدة.

وألغت الحكومة الماليزية العدّ التنازلي وإطلاق الألعاب النارية في ميدان الاستقلال بكوالالمبور، بعد أن أدت الفيضانات في البلاد إلى نزوح عشرات الآلاف، وتسبب انهيار أرضي في مقتل 31 هذا الشهر.

وفي هولندا، تسبب المطر الغزير والرياح القوية في إلغاء عروض الألعاب النارية في مدن رئيسة، مثل أمستردام ولاهاي.

وفي كرواتيا، ألغت عشرات المدن، بما في ذلك العاصمة زغرب، عروض الألعاب النارية بعد أن حذر عشاق الحيوانات الأليفة من الآثار الضارة للضوضاء والغازات على الحيوانات والبشر، ودعوا إلى إقامة المزيد من الاحتفالات المراعية للبيئة.

وكانت عمليات الإغلاق في نهاية عام 2020 والارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في نهاية عام 2021، قد أدت إلى فرض قيود على التجمعات وتقليص الاحتفالات في العديد من المدن حول العالم، لكن القيود على الاحتفالات رُفعت هذا العام بعد فتح الحدود وإلغاء قيود التباعد الاجتماعي في معظم الدول.