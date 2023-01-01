سلاح الجو الأوكراني يُعلن إسقاط 45 مسيّرة ليلة رأس السنة

أعلن سلاح الجو الأوكراني الأحد إسقاط 45 طائرة مسيّرة روسية ليلا مع دخول البلاد العام الجديد.

وشنت موسكو هجمات على كييف ومدن أوكرانية أخرى ليلة رأس السنة بصواريخ وطائرات بدون طيار .

وأفاد سلاح الجو الأوكراني في بيان بأن الدفاعات الجوية دمّرت 45 مسيّرة من طراز "شاهد".

وأكد البيان إسقاط 13 مسيّرة في نهاية عام 2022 و32 أخرى في العام الجديد. ولم تذكر السلطات الأوكرانية ما إذا أصابت بعض المسيّرات أهدافها.

ونشر قائد شرطة كييف أندريه نيبيتوف على فيس بوك صورة لحطام طائرة بدون طيار أُسقطت وعليها عبارة "عام جديد سعيد" باللغة الروسية. وكتب "هذا كل ما تحتاج أن تعرفه عن روسيا وجيشها".