اليابان تطور صواريخ طويلة المدى

أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن وزارة الدفاع اليابانية تعتزم تطوير صواريخ عدة طويلة المدى، يصل مداها إلى نحو 3000 كيلومتر، وتهدف إلى نشرها في العقد القادم.

وقالت الوكالة إن الحكومة اليابانية تتطلع إلى نشر صاروخ يصل مداه إلى 2000 كيلومتر بحلول أوائل 2030، وصاروخ فرط صوتي بمدى يصل إلى 3000 كيلومتر يمكنه بلوغ أي موقع في كوريا الشمالية، وأجزاء من الصين بحلول عام 2035.

وكشفت اليابان الشهر الماضي، عن أكبر خطة إنفاق عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية، بقيمة 320 مليار دولار لشراء صواريخ ولتجهيز البلاد لأي صراع محتمل.