الحرس الوطني التونسي ينقذ 180 شخصاً تعرضت مراكبهم للغرق

أنقذت وحدات تابعة للحرس الوطني التونسي، 180 مجتازاً للحدود من بينهم 169 من جنسيات أجنبية مختلفة، بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، أن هذه الوحدات تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 28 و29 ديسمبر، من إحباط سبع عمليات إبحار خلسة، مشيراً إلى أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم، وفقاً لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ووثق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يُعنى بمسائل الهجرة، 575 حالة وفاة وفقدان لأثر مهاجرين في البحر منذ بداية العام الجاري وحتى نوفمبر الماضي.

لكنه لفت إلى أن هذا الرقم لا يأخذ بعين الاعتبار عدداً كبيراً من حطام السفن غير المرئية قبالة السواحل التونسية، والتي تختفي دون أن تترك أي أثر بشأن من كانوا على متنها.