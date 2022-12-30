سفير أوكرانيا لدى ألمانيا: نقاتل من أجل السلام نيابة عن الأوروبيين

دعا سفير أوكرانيا لدى ألمانيا، أوليكسي ماكييف، إلى مزيد من الدعم لبلاده في صد الحرب الروسية.

وقال ماكييف لصحف مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية، في تعليقات نشرت أمس: «السلام لا يهبط من السماء. يجب القتال من أجله. وهذا ما نفعله نحن الأوكرانيين نيابة عن جميع الأوروبيين».

وأضاف السفير أن الأوكرانيين سيرحبون «بمزيد من الشجاعة والتصميم من حلفائنا وشركائنا». وحدد ماكييف كأهداف لعام 2023 «التحرير الكامل لبلدنا من الروس، واستعادة سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وعودة مواطنينا إلى ديارهم، وإعادة إعمار بلدنا، والمزيد من التقدم في تكامل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)». كما كرر نداءه لإرسال مزيد من شحنات الأسلحة «لإنقاذ المزيد من المدنيين في أوكرانيا».