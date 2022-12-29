بريطانيا تستعد لـ «اضطرابات هائلة» بسبب الإضرابات

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، جيمي ديفيز، إن المملكة المتحدة تستعد لـ«اضطرابات هائلة مستمرة بسبب الإضرابات». وأوضح أن الحكومة ترغب في إنهاء الإضرابات لكنها تعارض الزيادات المرتفعة للأجور بمعدلات عشرية، قائلاً إن ذلك سيؤدي إلى تفاقم معدلات التضخم.

وشهدت محطات القطارات الرئيسة في أنحاء لندن وخارجها ازدحاماً، أمس، على الرغم من إنهاء إضراب لعمال السكك الحديد، أول من أمس.

وأظهرت صور فوتوغرافية مئات الركاب متكدسين داخل محطتي كينجز كروس وبادينغتون، مع تأجيل بعض الرحلات بسبب تأخر تسليم الأعمال الهندسية.

ووجهت الشركة المشغلة لشبكة السكك الحديدية البريطانية تحذيرات إلى الركاب بالاستعداد لاضطرابات في السفر بشكل كبير طوال شهر يناير، بسبب موجة الإضرابات العمالية.