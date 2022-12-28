بيان: وزراء دفاع روسيا وسورية وتركيا يبحثون تحقيق الاستقرار في سورية

بحث وزراء دفاع روسيا الاتحادية وسورية وتركيا في موسكو اليوم الأربعاء سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سورية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، نقلت مقتطفات منه اليوم وكالة نوفوستي: "في 28 ديسمبر، انعقدت في موسكو محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع كل من روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سورية".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه "بعد الاجتماع، أشار الأطراف إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية السورية والمنطقة ككل".

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت في وقت سابق أن وزير الدفاع ورئيس المخابرات الوطنية التركيين خلوصي أكار وهاكان فيدان، وصلا في زيارة رسمية إلى موسكو لإجراء محادثات مهمة مع نظرائهم الروس.