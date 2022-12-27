لافروف: أوكرانيا والغرب يسعيان إلى تدمير روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أوكرانيا والغرب يسعيان إلى تدمير بلاده، وأكد أن على أوكرانيا تلبية مطالب موسكو وإلا فسيفرضهاالجيش الروسي.

ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن لافروف قوله في وقت متأخر أمس الاثنين: "يعلم العدو جيداً مقترحاتنا لنزع السلاح والقضاء على النازية في الأراضي التي يسيطر عليها النظام وإزالة التهديدات النابعة من هناك لأمن روسيا، بما في ذلك أراضينا الجديدة".

وأضاف: "الأمر بسيط: نفذوه من أجل مصلحتكم وإلا فإن الجيش الروسي سيحسم الأمر".