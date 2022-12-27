ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في الفلبين إلى 13قتيلاً

أعلنت السلطات الفلبينية اليوم، أن حصيلة قتلى الأمطار الغزيزة في جنوب الفلبين زادت إلى 13، بينما لا يزال البحث مستمرا عن 23 في عداد المفقودين مع بدء انحسار مياه الفيضانات.

وذكرت وكالة مكافحة الكوارث في الفلبين أن معظم الوفيات حدثت بسبب الغرق جراء السيول بعد يومين من الأمطار الغزيرة التي أفسدت احتفالات عيد الميلاد وأجبرت أكثر من 45 ألف شخص على اللجوء لمراكز الإيواء.