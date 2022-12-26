بابا الفاتيكان يطلق دعوة جديدة للسلام في أوكرانيا

جدد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، دعوته للسلام في أوكرانيا، وذلك أثناء إلقاء خطابه الثالث بمناسبة فترة عيد الميلاد (الكريسماس) في روما.

وقال البابا في كلمة ألقاها للحضور في ساحة القديس بطرس: "أجدد أمنيتي في السلام: السلام بين العائلات، والسلام في الأبرشيات والمجتمعات الدينية، والسلام في الحركات والجمعيات، والسلام للشعوب التي مزقتها الحرب، والسلام لأوكرانيا العزيزة والشهيدة".