سماع دوي انفجارات في قاعدة انجلز الجوية الروسية

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن دوي انفجارات سُمع في قاعدة إنجلز الجوية الروسية الواقعة على بعد مئات الأميال من الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

ولم يصدر تأكيد رسمي على الفور للانفجارات.

وقالت وكالة أنباء أر بي سي الأوكرانية إن انفجارين وقعا.

وذكر موقع بازا الاخباري الروسي، نقلا عن سكان محليين، أن صفارات الإنذار انطلقت وسمع دوي انفجار.