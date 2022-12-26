وصول مساعدات طبية بريطانية لأوكرانيا

نقل طاقم إسعاف بريطاني معدات طبية وسيارات ومساعدات إلى أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا».

وأوضحت الوكالة أن ديفيد داي موريس، وهو طبيب ممارس متقدم في خدمة الإسعاف في ويلز، قطع بالسيارة في مناسبات عدة، ما يصل إلى 2000 ميل من موطنه في جنوب ويلز إلى أوكرانيا.

وذكرت أن موريس، بمساعدة آخرين، تمكن من نقل ما يصل إلى 40 سيارة طوارئ خرجت من الخدمة، محملة بمساعدات طبية، منها معدات العناية المركزة، ومعدات إسعاف الصدمات النفسية، ومولدات، ومعدات الأمومة والأطفال إضافة إلى إمدادات الإسعافات الأولية.