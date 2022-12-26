البابا يدعو لإنهاء الحرب ويندد باستخدام الغذاء «سلاحاً»

دعا البابا فرنسيس، أمس، إلى إنهاء الحرب «الهوجاء» في أوكرانيا، مندداً في رسالته التقليدية لمناسبة عيد الميلاد باستخدام الغذاء «سلاحاً» في النزاع. ودعا البابا إلى «إسكات الأسلحة، ووضع حد فوريّ لهذه الحرب الهوجاء».

وأضاف: «كلنا علمَ أن كل حرب تسبب الجوع وتستغل الغذاء نفسه سلاحاً، وتمنع توزيعه على الشعوب التي تتألم. لنلتزم كلنا، وأولنا أصحاب المسؤوليات الساسة، حتى يكون الغذاء أداة سلام فقط».