انهيار ثلجي يؤدي إلى طمر 10 أشخاص في النمسا

أعلنت الشرطة النمساوية أن نحو عشرة من ممارسي الرياضات الشتوية طمروا، اليوم الأحد، في انهيار ثلجي وقع في منطقة فورارلبرغ في غرب النمسا.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس: "تم إنقاذ شخص فيما العملية متواصلة للعثور على الآخرين"، فيما تشارك طائرات مروحية وفرق تصحبها كلاب الأثر في البحث.

وحدث الانهيار الجليدي بعد الظهر على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، في منطقة ليخ زورز للتزلج.

وحذر رجال الإنقاذ نهاية هذا الأسبوع من خطر حدوث انهيار جليدي في هذه المنطقة وكذلك في تيرول المجاورة، مشيرين إلى هشاشة كتلة الثلج في ظل طقس معتدل.