مقتل 13 وإصابة العشرات بتساقط ثلوج في اليابان

قالت السلطات في العاصمة اليابانية طوكيو، أمس، إن الثلوج الكثيفة التي انهمرت في الآونة الأخيرة على شمال اليابان وأماكن أخرى تسببت في مقتل 13 شخصاً، وإصابة أكثر من 80 شخصاً، وتركت أكثر من 10 آلاف منزل من دون كهرباء.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من أن العواصف الثلجية والأمواج العالية في شمال اليابان وعلى طول ساحل بحر اليابان، قد تتسبب في تساقط ثلوج يصل عمقها إلى 60 سنتيمتراً.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن خدمات القطارات والطائرات تعطلت في شمال اليابان، كما تعرضت بعض أجزاء المناطق الوسطى والغربية لاضطراب في حركة المرور.