"طالبان" تأمر المنظمات الأهلية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل

ذكر خطاب من وزارة الاقتصاد بحكومة "طالبان" الأفغانية أن الحكومة أصدرت أمرا اليوم السبت لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبدالرحمن حبيب الخطاب، في بيان، أن النساء ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي التي تحددها الحكومة لهن.

ويأتي القرار بعد أيام من إصدار حكومة "طالبان" أمراً للجامعات بمنع الطالبات من الحضور.