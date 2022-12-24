اليابان تحتج على تدريبات عسكرية لكوريا الجنوبية

قدّمت اليابان احتجاجاً إلى كوريا الجنوبية، بسبب التدريبات العسكرية التي أجريت في المياه بالقرب من الجزر المتنازع عليها بين البلدين في بحر اليابان.

وبحسب وزارة الخارجية اليابانية، قال تاكيهيرو فوناكوشي، المدير العام لمكتب الشؤون الآسيوية الأوقيانوسية بوزارة الخارجية اليابانية، لكيم يونغ جيل، الوزير في سفارة كوريا الجنوبية في العاصمة طوكيو، إن التدريبات التي ورد أنها أجريت الخميس، كانت «غير مقبولة على الإطلاق» و«مؤسفة للغاية».