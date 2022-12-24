مجلس الأمن يمدد تفويض قوة حفظ السلام في الجولان

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد تفويض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمدة ستة أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023.

ويطالب القرار رقم 2671، الذي حظي الخميس بتأييد مجلس الأمن المكون من 15 عضواً بالإجماع، الأمين العام بضمان امتلاك قوات الأمم المتحدة لفض الاشتباك القدرات والموارد اللازمة للوفاء بتفويضها بطريقة آمنة ومأمونة. ودعا المجلس الأطراف المعنية إلى التنفيذ الفوري لقراره رقم 338 الصادر في 22 أكتوبر 1973، وشدد على التزام الطرفين بالاحترام التام والكامل لشروط اتفاق فك الاشتباك بين القوات لعام 1974. وشدد المجلس على أهمية إحراز تقدم في نشر التكنولوجيا المناسبة، بما في ذلك قدرات مكافحة الأجهزة المتفجرة المرتجلة ونظام الإنذار، وكذلك في تلبية احتياجات الموظفين المدنيين، لضمان السلامة لأفراد القوة.