أوكرانيا تقدّر تراجع حصادها من الحبوب بنحو 40% عام 2022

أعلن مسؤول أوكراني الجمعة لوكالة فرانس برس أنّ حصاد البلاد من الحبوب انخفض بنحو 40% على أساس سنوي بسبب الحرب.

وقال رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية سيرغي إيفاشينكو "نتوقع محصول حبوب يتراوح بين 65 و66 مليون طن" بحلول نهاية العام، بعد محصول قياسي بلغ 106 ملايين طن العام الماضي.

وتابع إيفاشينكو "أغلقت الموانئ. كسر ذلك الحلقة" بقطعه مصدر دخل المزارعين.

وأوضح أنّ "ذلك، والحرب بالطبع، يعني أنّ المزارعين لم يكن لديهم ما يكفي من المال لشراء الأسمدة مع انخفاض مردودهم".