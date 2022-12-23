الرئيس الجزائري يطالب المواطنين بـ"الصبر" ويجدد التزامه برفع الرواتب

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التزامه بالزيادة في الرواتب سنويا حتى يتمكن المواطن البسيط من العيش بكرامة.

وقال تبون، في مقابلة مصورة مع وسائل إعلام محلية بثت الخميس: "سنرفع الرواتب في عام 2023 ثم سنويا، حتى نضمن العيش الكريم للمواطن البسيط، وقد نلجأ لصرف صكوك مالية للفئات الأكثر حاجة... الرقمنة هي التي تحدد الفئات المستفيدة من هذه الزيادة، وأطلب من المواطنين الصبر".

وأضاف أنه بالتوازي: "مع رفع القدرة الشرائية للمواطن البسيط سنعمل على التحكم في الأسعار، وستكون هناك إجراءات في سنة 2023، من بينها رفع قيمة الدينار ( العملة الجزائرية) بنحو 30 %، وزيادة دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع".

