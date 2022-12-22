لجنة نيابية تصوّت لمصلحة نشر التصاريح الضريبية لترامب

صوّتت لجنة في مجلس النواب الأميركي، أول من أمس، لمصلحة نشر التصاريح الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي خاض معركة قضائية ضارية استمرّت سنوات عدّة، لإبقاء إقراراته الضريبية طيّ الكتمان.

وبأغلبية 24 صوتاً مقابل 16، قرّرت اللجنة، المسؤولة خصوصاً عن الشؤون الضريبية، والتي يهيمن عليها الديمقراطيون، نشر الإقرارات الضريبية السنوية الستّ التي قدّمها ترامب خلال الفترة الممتّدة بين 2015 و2020.

وقبيل التصويت لم يستبعد أعضاء ديمقراطيون في اللجنة أن تنشر هذه البيانات الضريبية فور التصويت لمصلحة ذلك. لكن بعد التصويت لم يتّضح في الحال متى ستنشر فعلاً هذه الإقرارات.

والملياردير الجمهوري الذي أعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 أحجم عن نشر إقراراته الضريبية، مخالفاً بذلك تقليداً اتّبعه كل أسلافه منذ سبعينات القرن الماضي.