"الاتحادية للضرائب" تدعو الشركات للالتزام بمهلة 30 سبتمبر تجنبا لغرامات التأخير

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب جميع الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، تجنبا لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال.

وأكدت الهيئة ، أن الخاضعين لضريبة الشركات الذين انتهت سنتهم المالية في 31 ديسمبر 2025، بمن فيهم المؤهلون للاستفادة من "تسهيلات الأعمال الصغيرة"، مطالبون بتقديم إقراراتهم وسداد الضريبة المستحقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026.

وأوضحت أن الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل يتعين عليهم تقديم تصريحاتهم السنوية خلال تسعة أشهر من انتهاء سنتهم المالية، داعية جميع المعنيين إلى الاستعداد المبكر وتجهيز المستندات اللازمة للوفاء بالتزاماتهم بكفاءة وفي المواعيد القانونية المحددة.

وأشارت إلى أن التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد ضريبة الشركات متاح على مدار الساعة عبر منصة "إمارات تاكس"، سواء بصورة مباشرة أو من خلال الوكلاء الضريبيين المعتمدين.

وأكدت أن المؤهلين للاستفادة من "تسهيلات الأعمال الصغيرة" ملزمون بالتسجيل وتقديم إقرارات ضريبية مبسطة والاحتفاظ بالمستندات والسجلات الداعمة للمعلومات المقدمة.

وتشمل السجلات المطلوبة معاملات الخاضع للضريبة والأصول وعمليات شرائها أو التصرف فيها والالتزامات والأسهم أو الحصص المحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.

وشددت الهيئة على أن عدم الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات المطلوبة وفقا لقانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات يترتب عليه تطبيق الغرامات الإدارية ذات الصلة