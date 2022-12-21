اليونان تعلن اعتراض طائرات حربية تركية حلقت فوق جزرها

قالت هيئة الأركان العامة للجيش اليوناني إن مقاتلتين تركيتين حلقتا فوق جزر يونانية غير مأهولة شرقي بحر إيجة اليوم الأربعاء.

وتشمل هذه الجزر الثلاث، أجاثونيسي وأركي وليبسو، التي يقطنها إجمالي نحو ألف شخص. وحلقت الطائرات طراز إف- 16 فوق هذه الجزر، وجزر أخرى غير مأهولة، على ارتفاع حوالي 9000 متر.

واعترضت مقاتلات يونانية الطائرتين التركيتين، وفقا لتقرير بثته قناة "إي آر تي" الرسمية.