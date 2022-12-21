روسيا تعلن السيطرة على مناطق جديدة في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها سيطرت على مرتفعات وخطوط أمامية جديدة في محور دونيتسك.

ونقلت قناة "آر تي عربية" عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 80 قتيلاً ودبابة و3 مدرعات خلال يوم.

وكان مسؤول أوكراني قال في وقت سابق اليوم الأربعاء إن القوات الروسية قصفت مدينة كوراخوف في دونيتسك بجنوب شرق أوكرانيا مرتين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما أسفر عن إصابة شخص واحد.

وأوضح حاكم دونيتسك، بافلو كيريلينكو، أن القصف ألحق أضراراً كذلك بمبنيين من خمسة طوابق وسيارة، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت".