19 قتيلا في اشتعال صهريج وقود داخل نفق بأفغانستان

قضى 19 شخصاً وأصيب عشرات آخرون في انقلاب صهريج وقود واشتعاله داخل نفق في شرق أفغانستان، على ما أفاد مسؤولون الأحد.

وقع الحادث في وقت متأخر من يوم السبت في ولاية باروان شمال كابول، ممّا ترك المسافرين على جانبي الممر الجبلي عالقين.

وقال المتحدث باسم حاكم باروان حكمة الله شاميم للصحافيين إنّ 19 شخصاً على الأقل قُتلوا وأصيب 32 شخصاً بجروح في الحادث.

وكان الناطق باسم وزارة الأشغال العامة حميدالله مصباح قال لوكالة فرانس برس في وقت سابق "ليل السبت انقلبت شاحنة وقود واندلعت فيها النيران في نفق سالانغ وامتدت النيران إلى عدة سيارات أخرى".

وقال عبدالله افغان مال المسؤول رفيع المستوى المكلّف شؤون الصحة في ولاية باروان إنّ بين القتلى "الكثير من النساء والأطفال الذين أصيبوا بحروق خطرة"، لكنه قال إن من الصعب إعطاء تفاصيل إضافية بسبب حالة الجثث.