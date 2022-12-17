انتخابات تونس.. 52 ألفا أدلوا بأصواتهم خلال الساعة الأولى من الاقتراع

قال عضو بهيئة الانتخابات في تونس اليوم السبت إن 52 ألف ناخب توجهوا إلى مراكز الاقتراع قبل انقضاء الساعة الأولى منذ بدء التصويت.

وأوضح العضو ماهر الجديدي ، في تصريح للتلفزيون العمومي، أن 52 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم خلال 50 دقيقة الأولى منذ بدء فتح مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينيتش).

ويحق لأكثر من 9.2 مليون ناخب التصويت في الانتخابات البرلمانية التي تستمر حتى الساعة السادسة مساء.

واتسم نسق الإقبال على مراكز الاقتراع بالبطء في الفترة الصباحية الأولى لكن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر توقع تحسنا تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.