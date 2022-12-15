أردوغان يعرض على بوتين عقد لقاء بين زعماء تركيا وروسيا وسورية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه عرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسورية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحافيين أثناء عودته إلى تركيا قادما من تركمانستان التي زارها أمس لحضور "القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان" التي عُقدت بمدينة تركمانباشي.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن أردوغان القول: "عرضت على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسورية، وتلقى العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات... نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية، ولذلك يجب أولا عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات ومن ثم وزراء الدفاع ثم وزراء الخارجية".