نقل أميرة تايلاندية إلى المستشفى بعد سقوطها مغشيا عليها

تم نقل الأميرة باجراكيتيابها نارينديرا ديبيافاتي، أكبر بنات ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن إلى المستشفى بعدما سقطت مغشيا عليها بسبب مرض لم يتم تحديده في القلب، وفقا لمكتب البلاط الملكي.

وذكر المكتب في بيان اليوم الخميس أن الأميرة /44 عاما/ فقدت الوعي بسبب مشكلة في القلب بينما كانت تدرب كلبها الأليف استعدادا لمسابقة في مدينة ناخون راتشاسيما يوم الأربعاء المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف المكتب أن الأميرة تلقت الرعاية الطبية الأولية في مستشفى محلي في ناخون راتشاسيما،وأصبحت حالتها مستقرة إلى حد ما.

وتم نقلها لاحقا إلى مستشفى الملك شولالونجكورن ميموريال في بانكوك لتخضع لفحص شامل وتستكمل العلاج، حسبما ذكر البلاط الملكي.