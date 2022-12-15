الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن القمر الصناعي "ياوقان-36"، تم إطلاقه على متن صاروخ حامل من طراز (لونج مارش -2 دي) عند الساعة 0225 صباح اليوم، (بتوقيت بكين).

ودخل القمر الصناعي إلى المدار المخطط له بنجاح.

جدير بالذكر أن عملية الإطلاق الاخيرة هي المهمة رقم 455 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش.