كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتخطى 651 مليوناً

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم يتخطى 651 مليونا مليون إصابة حتى صباح اليوم.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، عند الساعة 0730 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 651 مليون و89 ألفا و237.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و658 ألفا و843 حالة وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.