زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب تايوان

أعلن مكتب الارصاد المركزي في تايوان وقوع زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل شرق تايوان الساعة الثانية عشر وثلاث دقائق بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية أنه شٌعر بقوة الزلزال في أنحاء البلاد، حيث استمرت الهزة الأرضية لعدة ثواني في العاصمة تايبيه. ولم ترد على الفور تقارير بشأن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

ووقع مركز الزلزال في البحر، على بعد 29.1 كيلومتر جنوب شرق مقاطعة هوالين، على عمق 5.7 كيلومتر، بحسب ما أعلنه مكتب مركز النشاط الزلزالي.

