الأمم المتحدة: العنف في جنوب السودان يقتل 166 مدنياً ويشرد 20 ألفاً

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، إن أعمال عنف وقعت في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان، حصدت أرواح 166 مدنياً، وشردت أكثر من 20 ألفاً منذ أغسطس، وسط تصاعد الاشتباكات بين الجماعات المسلحة.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأسبوع الماضي، إن الصراع امتداد لقتال بدأ في أغسطس في قرية في ولاية أعالي النيل، وانتشر منذ ذلك الحين في أجزاء أخرى من الولاية ومناطق في ولايتي جونقلي والوحدة.

وقال تورك في بيان «عمليات القتل هذه، إضافة إلى تقارير عن أعمال عنف على أساس الجنس، وعمليات خطف وتدمير ونهب لممتلكات، هي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ويجب أن تتوقف». وقالت المفوضية في وقت سابق، إن ما لا يقل عن 3000 فروا إلى السودان المجاور.