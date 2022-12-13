إيطاليا تلقي القبض على العشرات من المشتبه في تورطهم بجرائم المافيا

ألقت السلطات الإيطالية القبض على نحو 140 فرداً من المشتبه في تورطهم بجرائم المافيا، في عمليتين على مستوى البلاد، بحسب ما ورد في بيان صحافي صدر اليوم الثلاثاء

وفي البر الرئيسي الإيطالي، ألقت الشرطة القبض على 65 من المشتبه بهم في إقليم كالابريا الواقع جنوبي البلاد، وعلى 13 آخرين في مدينة بريشيا في شمال البلاد، في عملية أطلق عليها اسم "بلو نايت" (الليلة الزرقاء).

وأفادت تقارير بأن المشتبه بهم ينتمون إلى منظمة "ندرانجيتا" في كالابريا، وهي واحدة من منظمات المافيا التي تشتهر بتجارة المخدرات في أوروبا.

ويتهم الادعاء المقبوض عليهم بالانتماء إلى منظمة المافيا وتهريب المخدرات وغسل الأموال والابتزاز.

وفي عملية أخرى استهدفت الجرائم المنظمة في جزيرة صقلية، ألقت الشرطة الإيطالية القبض على نحو 60 شخصاً، وتم إرسال 48 منهم إلى السجن، ويواجه المشتبه بهم اتهامات بتهريب المخدرات بين كالابريا وصقلية.