الكرملين يطالب أوكرانيا بالتنازل عن الأراضي التي ضمتها روسيا

أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، أنه على أوكرانيا التنازل عن الأراضي التي أعلنت روسيا ضمها قبل الشروع في أي مفاوضات دبلوماسية، وذلك في رده على اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتنظيم "قمة صيغة السلام العالمي".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي إن "على الجانب الأوكراني أن يدرك الحقائق التي جرت في الميدان".

وأضاف: "هذه الحقائق تظهر أن روسيا الاتحادية تملك أراض جديدة"، مشيراً إلى استحالة أي تقدم دبلوماسي طالما أن كييف لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار.