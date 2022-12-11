أردوغان يبحث توسيع ممر الحبوب مع بوتين

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبل توسيع اتفاق حماية شحنات الحبوب العالمية، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، طبقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وذكر أردوغان في مكالمة هاتفية أن السلع المختلفة والمنتجات الغذائية، يمكن إدراجها في ممر الحبوب، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد.

وكان أردوغان قد ساعد في التوسط لإبرام الاتفاق الأصلي، لضمان استمرار تدفقات الحبوب والزيوت النباتية، من أوكرانيا، في خضم الحرب.

وناقش الزعيمان أيضا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، ومن بين ذلك مكافحة الإرهاب.

وحث أردوغان بوتين على الوفاء بتعهداته بإبعاد المسلحين الأكراد الانفصاليين في سورية، الذين تنظر إليهم تركيا على إنهم تهديد قاتل، إلى مسافة حوالي 30 كيلومترا من الحدود التركية.