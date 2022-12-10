الشرطة الألمانية تعلن انتهاء أزمة احتجاز الرهائن في دريسدن

أعلنت الشرطة الألمانية انتهاء أزمة احتجاز رهائن دفعتها إلى إخلاء مركز تجاري في وسط مدينة دريسدن وإغلاق سوق شتريتزلماركت الشهير لمستلزمات عيد الميلاد اليوم السبت.

وقالت الشرطة على تويتر "انتهت أزمة احتجاز الرهائن في دريسدن"، مضيفة أنها توفر الحماية لشخصين بدا أنهما لم يصابا بأذى.

وكانت الشرطة قد قالت في بيان سابق إنها أخلت مركزا للتسوق والمناطق المحيطة به في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا اليوم السبت للاشتباه في احتجاز رهائن.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية اليومية أن مسلحا قتل امرأة ثم اقتحم محطة إذاعة محلية وأطلق عدة طلقات قبل أن يفر إلى مركز تجاري حيث احتجز عددا من الرهائن.