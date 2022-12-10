انفجار في بريطانيا يخلف قتيلا وعشرات المفقودين



قتل شخص وفقد أكثر من عشرة آخرين بعد انفجار في مبنى يضم شققا سكنية في جيرزي، على ما أعلنت شرطة الجزيرة البريطانية الواقعة في بحر المانش قرب السواحل الفرنسية.

وقال قائد الشرطة المحلية، روبن سميث، إن 12 من أهالي المبنى الكائن في سانت هيليير (جنوب الجزيرة) مفقودون، مضيفا أن "انفجارا كبيرا" وقع قرابة الساعة الرابعة صباحا.

وأفادت الشرطة المحلية في جزيرة جيرزي بالقنال الإنكليزي، في منشور على تويتر، السبت، بفقد عدد من الأشخاص في أعقاب انفجار.