السيسي: نسعى إلى إقامة نظام عالمي أكثر عدالة

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته، اليوم الجمعة، خلال القمة العربية الصينية، على ضرورة السعي لإقامة نظام عالمي أكثر عدالة.

وجاء في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه من بين أخطر ما يواجهه العالم اليوم هو أزمة الغذاء وتبعاتها، وأن "الأزمات أثقلت كاهل دولنا وموازناتها مما يتطلب حوكمة الاقتصاد الدولي ليكون أكثر عدالة".

وأضاف: "هذه القمة هي نقطة انطلاق جديدة للتعاون العربي الصيني. السياسات الصينية المتوازنة تجاه قضايانا محل تقدير واحترام بالغين في العالم العربي".

ودعا إلى وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس الأولويات.