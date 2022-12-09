بوتين: في نهاية المطاف سيكون من الضروري التوصل الى اتفاق لإنهاء النزاع في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه "سيكون من الضروري في نهاية المطاف التوصل الى اتفاق" لإنهاء النزاع في أوكرانيا، معربًا عن شكوكه في "الثقة" التي يمكن أن تمنحها موسكو لمحاوريها.

وقال بوتين على هامش قمة إقليمية في بشكيك "في نهاية المطاف سيكون من الضروري التوصل إلى اتفاق. سبق أن قلتُ ذلك مرات عديدة إننا مستعدون لهذه الترتيبات، نحن منفتحون، لكنّ ذلك يرغمنا على التفكير لمعرفة مع من نتعامل".

ويأتي كلام بوتين ردًا على تصريحات أدلت بها مؤخرًا المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل واعتبرت فيها أن اتفاق مينسك المبرم عام 2014 بين موسكو وكييف والموقع برعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، منح وقتًا لأوكرانيا لتعزيز قدراتها في حال اندلاع نزاع مسلّح مع روسيا.

وأكدت لصحيفة دي تسايت الألمانية أن اتفاقات مينسك "كانت محاولة لمنح أوكرانيا وقتًا، استفادت منه، كما نشهد ذلك اليوم. أوكرانيا في 2014/2015 ليست أوكرانيا اليوم. كما رأيناها مطلع 2015، كان بإمكان بوتين آنذاك سحقها بسهولة".

وأعرب بوتين عن "خيبة أمله" حيال هذه التصريحات. وقال إن هذا الكلام "يطرح بالطبع مسألة الثقة. والثقة شبه معدومة وبعد تصريحات من هذا النوع، السؤال هو بالتأكيد الآتي: كيف يمكن التوصل إلى اتفاق؟ وهل يمكن أن نتفاهم مع أحد؟ وبأي ضمانات؟".

وأضاف "ربما كان علينا أن نبدأ كل ذلك في وقت أبكر (الهجوم على أوكرانيا). لكن كنا نعول في الواقع على احتمال إيجاد تفاهم في إطار اتفاقات مينسك".