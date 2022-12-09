الإنفلونزا تمنع ميلوني من حضور قمة دول أوروبا المتوسطية

قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الجمعة، إنها لن تحضر قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي في مدينة لقنت الإسبانية، اليوم الجمعة، بعد إصابتها بالإنفلونزا، وسيحمل محلها وزير الخارجية أنطونيو تاجاني.

وتشمل مجموعة الدول الأوروبية التسع المطلة على البحر الأبيض المتوسط إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال واليونان ومالطا وقبرص وسلوفينيا وكرواتيا.

وفي اجتماع لقنت، الذي من المزمع أن تحضره رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، من المقرر أن يبحث الزعماء إطارا زمنيا لبناء خط أنابيب هيدروجين جديد وسبل تمويله.