قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في إحاطة إعلامية اليوم، أن واشنطن تعمل على "تسخين الصراع في أوكرانيا" حتى نهاية عام 2025 على الأقل. صرحت بذلك.

ووفقًا لزاخاروفا يمكن استخلاص مثل هذا الاستنتاج على أساس الوثائق الرسمية المنشورة.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن زاخاروفا قولها "إنهم لا يخفون هذا عن أحد. يخطط الأميركيون لإبقاء الصراع على الأقل حتى نهاية عام 2025".

وأضافت أن الفائدة تعود إلى شبكة الفساد، حيث أن جزء من الأموال المخصصة لكييف "يستقر" بنجاح في البنوك الأوروبية والعالمية والصناديق الخاصة.

وفي وقت سابق، وافق الكونغرس الأميركي على ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2023، حيث تم تخصيص 800 مليون دولار إضافية لأوكرانيا وأكثر من 6 مليارات دولار لاحتواء روسيا.

وكان الكرملين قد علق بالفعل على هذا القرار، واصفاً الوثيقة المعتمدة بأنها "صدامية وغير مسبوقة".