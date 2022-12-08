الصين تسجل 21439 إصابة جديدة بكورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس أن الصين سجلت 21439 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، هي 4079 ظهرت عليها أعراض و17360 بدون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 25321 إصابة جديدة، هي 4409 مصحوبة بأعراض و20912 دون أعراض.

وباستبعاد حالات الإصابة الوافدة من الخارج، سجلت الصين 21165 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، منها 4031 مصحوبة بأعراض و17134 بلا أعراض، انخفاضا من 25115 في اليوم السابق.

ولم يتم رصد أي وفيات جديدة مثل اليوم السابق لتظل الحصيلة الإجمالية عند 5235.