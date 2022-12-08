بايدن يعزّز أغلبيته في مجلس الشيوخ الأميركي

عزّز حزب الرئيس الأميركي، جو بايدن، أغلبيته في مجلس الشيوخ مع فوز المرشح الديمقراطي رافايل وارنوك، في اقتراع في جورجيا، الذي رحب به الرئيس على الفور.

وقال بايدن: «هذه الليلة، دافع الناخبون في جورجيا عن ديمقراطيتنا ورفضوا تيار ماغا المتطرف، والأهم من ذلك أنهم أعادوا رجلاً صالحاً إلى مجلس الشيوخ».

ويشير بايدن بذلك إلى شعار سلفه دونالد ترامب «لنعيد لأميركا عظمتها» (ميك أميركا غريت أغين - ماغا). ولا يغير هذا الفوز ميزان القوى في الكونغرس الأميركي. فقد تأكد الديمقراطيون من سيطرتهم على مجلس الشيوخ بعد الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في نوفمبر. أما الجمهوريون فقد سيطروا على مجلس النواب، لكن بأغلبية أقل بكثير مما كان متوقعاً.

وسيسمح هذا المقعد لحزب بايدن بالعمل بحرية أكبر.