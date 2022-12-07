بوتين: إرسال 150 ألف من جنود الاحتياط إلى الجبهة في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك الآن إجمالي 300 ألف فرد من قوات الاحتياط الروسية التي تمت تعبئتها، وتم إرسال نصفهم بالفعل إلى منطقة القتال في أوكرانيا.

وذكر بوتين اليوم الأربعاء في اجتماع مع ممثلي مجلس حقوق الإنسان الذي عينه أن الأفراد الآخرين الذين يقارب عددهم 150 ألف فرد هم "وحدات قتالية احتياطية" متمركزة في القواعد العسكرية.

وكان وزير الدفاع سيرغي شويغو أعلن بعد انتهاء التعبئة في نهاية أكتوبر، أن حوالي 82 ألف رجل تم نقلهم إلى الجبهة.

كما حاول بوتين أيضا التصدي للمخاوف بين مواطنيه من الإعداد لموجة جديدة من التعبئة قائلا: "بالنسبة للدولة ووزارة الدفاع، ليست هناك حاجة لهذا مطلقا اعتبارا من اليوم".