رصد متغير فرعي جديد لمتحور "أوميكرون" في كازاخستان

ذكر مصدر في مكتب المراقبة الصحية والوبائية، في مدينة آستانا، عاصمة كازاخستان أنه تم رصد متغير فرعي جديد من متحور "اوميكرون" لفيروس كورونا، هو "بي.كيو 1.1"، يعرف باسم "هيلهاوند" في العاصمة الكازاخية.

وأكدت نائبة رئيس المكتب، زانا برالييفا، اكتشاف المتغير الفرعي الجديد في عينات من المرضى، وذلك أثناء حديثها في مؤتمر صحافي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء كازاخستان "كازينفورم" اليوم الأربعاء.

وأضافت برالييفا أنه تم تسجيل 322 حالة إصابة بفيروس كورونا، في آستانا، منذ أوائل ديسمبر. ومازال متحور "أوميكرون" هو المتغير المهيمن لفيروس كورونا، في العاصمة الكازاخية.